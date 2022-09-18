Американский защитник ФМП Дженкинс: не пошёл бы играть за Сербию, даже если бы позвали
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Американский защитник сербского клуба ФМП Чарльз Дженкинс признался, что не принял бы приглашение от сербской сборной.
Дженкинс четыре года выступал за «Црвену Звезду», и у него есть сербское гражданство.
«Честно говоря, я бы не пошёл играть за сборную Сербии, даже если бы позвали. Да, паспорт у меня есть, но надо понимать, что сербы — гордый народ. Они хотят, чтобы национальную команду представляли игроки, которые родились в Сербии, так что я даже не задумывался об этом никогда. Я уважаю их позицию.
В Сербии много талантов, которые растут, им нужен шанс. Я бы не хотел оказаться в такой ситуации. Кто-то был бы рад мне в сборной, кто-то нет. Играть за чужую сборную — большое давление», — приводит слова Дженкинса Basket News.
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