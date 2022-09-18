Американский защитник ФМП Дженкинс: не пошёл бы играть за Сербию, даже если бы позвали

Американский защитник сербского клуба ФМП Чарльз Дженкинс признался, что не принял бы приглашение от сербской сборной.



Дженкинс четыре года выступал за «Црвену Звезду», и у него есть сербское гражданство.



«Честно говоря, я бы не пошёл играть за сборную Сербии, даже если бы позвали. Да, паспорт у меня есть, но надо понимать, что сербы — гордый народ. Они хотят, чтобы национальную команду представляли игроки, которые родились в Сербии, так что я даже не задумывался об этом никогда. Я уважаю их позицию.



В Сербии много талантов, которые растут, им нужен шанс. Я бы не хотел оказаться в такой ситуации. Кто-то был бы рад мне в сборной, кто-то нет. Играть за чужую сборную — большое давление», — приводит слова Дженкинса Basket News.

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