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Тренер «Автодора» объяснил неудачи команды в предсезонных играх

Тренер «Автодора» объяснил неудачи команды в предсезонных играх
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Главный тренер «Автодора» Небойша Видич высказался по поводу формы команды перед сезоном.

«Признаюсь, пока наш уровень интенсивности не дотягивает до необходимого. В ближайшее время ожидаем прибытия ещё двух игроков, которые должны нас усилить.

Перед матчами с МБА и «Минском» столкнулись с кадровыми проблемами. За два дня до вылета в Москву подвернул голеностоп Кристиан Джонс. По-прежнему в лазарете оставался Евгений Колесников, которому наложили швы на лоб после столкновения на тренировке. Заболел наш второй разыгрывающий Виталиюс Пранаускис. Кроме того, Брэндон Гарретт прибыл в расположение клуба только накануне выезда и не тренировался с командой. Поэтому у нас возникли объективные трудности на площадке с интенсивностью и организацией игры в нападении.

Именно с вышеизложенным в первую очередь связываю отрицательные результаты матчей с МБА и «Минском». Разумеется, прибавим и станем играть лучше. В нашей команде собраны талантливые исполнители. В этом сезоне постараемся проповедовать быстрый, зрелищный баскетбол, добиваться побед и развивать наших игроков», — приводит слова Видича официальный сайт команды.

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