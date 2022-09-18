«Зенит» обыграл ЦСКА и стал победителем Кубка Кондрашина и Белова
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Завершился финальный матч Кубка Кондрашина и Белова, в котором встречались «Зенит» и ЦСКА. Победу праздновали баскетболисты петербургской команды со счётом 79:58.
Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Зенита» Калеб Хомсли, который записал в свой актив 26 очков, шесть подборов и шесть передач.
Также по окончании турнира были названы лауреаты соревнований.
Индивидуальные награды Кубка Кондрашина и Белова
Лучший разыгрывающий: Иван Стребков, «Пари НН»
Лучший атакующий защитник: Александр Хоменко, МБА
Лучший легкий форвард: Томас Уимбуш, «Зенит»
Лучший тяжёлый форвард: Семён Антонов, ЦСКА
Лучший центровой: Никола Милутинов, ЦСКА
MVP: Калеб Хомсли, «Зенит»
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