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«Зенит» обыграл ЦСКА и стал победителем Кубка Кондрашина и Белова

«Зенит» обыграл ЦСКА и стал победителем Кубка Кондрашина и Белова
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Завершился финальный матч Кубка Кондрашина и Белова, в котором встречались «Зенит» и ЦСКА. Победу праздновали баскетболисты петербургской команды со счётом 79:58.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Зенита» Калеб Хомсли, который записал в свой актив 26 очков, шесть подборов и шесть передач.

Также по окончании турнира были названы лауреаты соревнований.

Индивидуальные награды Кубка Кондрашина и Белова

Лучший разыгрывающий: Иван Стребков, «Пари НН»

Лучший атакующий защитник: Александр Хоменко, МБА

Лучший легкий форвард: Томас Уимбуш, «Зенит»

Лучший тяжёлый форвард: Семён Антонов, ЦСКА

Лучший центровой: Никола Милутинов, ЦСКА

MVP: Калеб Хомсли, «Зенит»

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