«Зенит» обыграл ЦСКА и стал победителем Кубка Кондрашина и Белова

Завершился финальный матч Кубка Кондрашина и Белова, в котором встречались «Зенит» и ЦСКА. Победу праздновали баскетболисты петербургской команды со счётом 79:58.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Зенита» Калеб Хомсли, который записал в свой актив 26 очков, шесть подборов и шесть передач.

Также по окончании турнира были названы лауреаты соревнований.

Индивидуальные награды Кубка Кондрашина и Белова



Лучший разыгрывающий: Иван Стребков, «Пари НН»



Лучший атакующий защитник: Александр Хоменко, МБА



Лучший легкий форвард: Томас Уимбуш, «Зенит»



Лучший тяжёлый форвард: Семён Антонов, ЦСКА



Лучший центровой: Никола Милутинов, ЦСКА



MVP: Калеб Хомсли, «Зенит»