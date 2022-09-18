Фойгтман признан лучшим игроком матча за третье место чемпионата Европы
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Центровой национальной сборной Германии Йоханнес Фойгтман признан лучшим игроком матча за третье место чемпионата Европы по баскетболу — 2022.
Напомним, сборная Германии обыграла Польшу со счётом 82:69 и завоевала бронзовые награды чемпионата.
Фойгтман провёл на площадке 28 минут, набрал 14 очков, девять подборов и шесть передач.
Самым результативным игроком встречи стал Деннис Шрёдер, который записал в свой актив 24 очка. В составе Польши наилучшую результативность продемонстрировал Михал Соколовски — 18 очков.
Стоит отметить, что во время игры Йоханнес Фойгтман и Деннис Шрёдер повторили знаменитую атаку баскетболистов советской сборной Ивана Едешко и Александра Белова.
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