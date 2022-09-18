Центровой национальной сборной Германии Йоханнес Фойгтман признан лучшим игроком матча за третье место чемпионата Европы по баскетболу — 2022.

Напомним, сборная Германии обыграла Польшу со счётом 82:69 и завоевала бронзовые награды чемпионата.

Фойгтман провёл на площадке 28 минут, набрал 14 очков, девять подборов и шесть передач.

Самым результативным игроком встречи стал Деннис Шрёдер, который записал в свой актив 24 очка. В составе Польши наилучшую результативность продемонстрировал Михал Соколовски — 18 очков.

Стоит отметить, что во время игры Йоханнес Фойгтман и Деннис Шрёдер повторили знаменитую атаку баскетболистов советской сборной Ивана Едешко и Александра Белова.