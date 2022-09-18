Дончич и Йокич не попали в символическую пятёрку Евробаскета-2022

Сегодня, 18 сентября, завершился чемпионат Европы по баскетболу — 2022. В финальной встрече команда Испании оказалась сильнее сборной Франции (88:76). По итогам турнира была названа символическая пятёрка лучших баскетболистов. В неё вошли: Яннис Адетокунбо (Греция), Деннис Шрёдер (Германия), Руди Гобер (Франция), Вилли Эрнангомес (Испания) и Лоренцо Браун (Испания).

Стоит отметить, что звёздные игроки НБА Лука Дончич (Словения) и Никола Йокич (Сербия) не попали в список лучших игроков.

Напомним, Евробаскет-2022 принимали сразу несколько стран: Германия, Грузия, Чехия и Италия. За победу изначально боролись 24 национальные команды, которые были разделены на четыре группы по шесть коллективов. В раунд плей-офф вышли по четыре лучшие сборные из каждой группы.