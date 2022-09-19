Капитан сборной Франции высказался по поводу поражения команды в финале Евробаскета

Капитан сборной Франции Эван Фурнье дал комментарий по поводу поражения команды в финальном матче чемпионата Европы — 2022 по баскетболу. Напомним, французы уступили национальной команде Испании (76:88).

«Испания играла лучше от начала и до конца. У них был чёткий план на игру, а мы не выполнили свой достаточно хорошо. Слишком много потерь, мы отдали 35 очков. Мы никогда по-настоящему не контролировали игру. Они просто играли лучше. Больше нечего сказать», — приводит слова Фурнье официальный сайт Евробаскета.

Самым результативным игроком встречи стал игрок «Торонто Рэпторс» Хуан Эрнангомес, который записал в свой актив 27 очков. В составе Франции наилучшую результативность показал Эван Фурнье, выступающий за «Нью-Йорк Никс» — 23 очка.