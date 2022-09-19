Ведищев рассказал о задаче «Локомотива-Кубань» на предстоящий сезон

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев высказался по поводу предстоящего сезона.
«Результат всегда первичен. Несмотря на ставку на молодёжь. Уверен, нужно ставить максимальные задачи для игроков и главного тренера. «Локомотив-Кубань» с нашими традициями, болельщиками и возможностями не может быть аутсайдером. Поэтому перед ребятами стоит сложная и амбициозная задача: остаться в четвёрке лучших команд Единой лиги ВТБ, постараться улучшить результат прошлого сезона.
Три легионера в составе? Селекция у нас не закончена. Мы продолжаем смотреть на потенциальных новичков. Есть внушительный список баскетболистов, которые нас интересуют, но все они стараются пробиться в составы команд НБА. Во вторую очередь – в клубы Евролиги. В ближайшее время станет понятно, кто заключит желаемый контракт, а кто нет. Поэтому в октябре-ноябре стоит ждать новостей об усилении «Локо», – приводят слова Ведищева «Известия».
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