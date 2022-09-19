«Бо Крус решил все вопросы». Адам Сэндлер поздравил сборную Испании с победой

Известный актёр Адам Сэндлер отреагировал на победу сборной Испании на чемпионате Европы 2022 года. В решающем матче испанцы переиграли национальную команду Франции со счётом 88:76.



В составе сборной Испании выступает Хуанчо Эрнангомес, который снимался с Сэндлером в фильме «Прорваться в НБА», исполнив роль Бо Круса.



«Бо Крус! Решил все вопросы. Обожаю тебя, Хуанчо. И Уилли тоже! Мои поздравления всей сборной Испании», — написал Сэндлер в одной из своих социальных сетей.



В финальном матче Хуанчо Эрнангомес набрал 27 очков и совершил пять подборов, став самым результативным игроком в составе обеих команд. Он же был признан лучшим игроком финала. Брат Хуана Вилли Эрнангомес попал в символическую пятёрку турнира и был признан лучшим игроком Евробаскета-2022.

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