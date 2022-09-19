Глава федерации баскетбола Испании: Скариоло — лучший тренер сборной в мире

Глава Федерации баскетбола Испании Хорхе Гарбахоса высказался по поводу тренера национальной команды Серджо Скариоло.
«Серджо — лучший тренер сборной в мире. Он отец этих детей в его команде.
Серджо тренировал Пау Газоля, Хуана Карлоса Наварро, Фелипе Рейеса… Некоторые говорят, что их легко тренировать, но сейчас у него молодая команда с большим количеством травм и проблем, и он показал всем, что я прав», — приводит слова Гарбахосы Basket News.
Напомним, вчера, 18 сентября, сборная Испании в финальном матче Евробаскета-2022 переиграла Францию со счётом 88:76. Самым результативным баскетболистом встречи стал Хуан Эрнангомес, записавший в свой актив 27 очков. В составе Франции больше всего баллов набрал Эван Фурнье, выступающий за «Нью-Йорк Никс», — 23 очка.
- 19 сентября 2022
-
13:52
-
12:51
-
12:29
-
12:21
-
12:00
-
11:51
-
10:45
-
10:37
-
10:31
-
09:45
-
09:25
-
00:50
-
00:49
-
00:39
-
00:28
-
00:08
- 18 сентября 2022
-
23:46
-
23:39
-
23:34
-
23:26
-
23:18
-
22:24
-
21:45
-
20:55
-
20:49
-
20:45
-
20:05
-
19:14
-
18:41
-
18:25
-
17:50
-
16:55
-
16:49
-
16:03
-
15:53