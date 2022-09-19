Глава федерации баскетбола Испании: Скариоло — лучший тренер сборной в мире

Глава Федерации баскетбола Испании Хорхе Гарбахоса высказался по поводу тренера национальной команды Серджо Скариоло.

«Серджо — лучший тренер сборной в мире. Он отец этих детей в его команде.



Серджо тренировал Пау Газоля, Хуана Карлоса Наварро, Фелипе Рейеса… Некоторые говорят, что их легко тренировать, но сейчас у него молодая команда с большим количеством травм и проблем, и он показал всем, что я прав», — приводит слова Гарбахосы Basket News.

Напомним, вчера, 18 сентября, сборная Испании в финальном матче Евробаскета-2022 переиграла Францию со счётом 88:76. Самым результативным баскетболистом встречи стал Хуан Эрнангомес, записавший в свой актив 27 очков. В составе Франции больше всего баллов набрал Эван Фурнье, выступающий за «Нью-Йорк Никс», — 23 очка.