Генеральный секретарь ФИБА заявил, что не считает судейство на Евробаскете плохим

Генеральный секретарь ФИБА Камил Новак высказался о судействе на чемпионате Европы 2022 года. По ходу турнира поступали многочисленные жалобы на неудовлетворительную работу судей.



«Я скажу о двух вещах. Во-первых, судей сначала оценивают до турнира, а затем и во время него. Арбитр не может попасть на Евробаскет случайно. Ошибки есть, и того, что было в игре Литвы с Германией, быть не должно. Разумеется, всё это очень неприятно и появилась дискуссия в СМИ. Так вот, записи подтверждают, что судейство было не хуже, чем на Евробаскете-2015.



Нынешний турнир был напряжённым, но я не считаю судейство плохим. В плей-офф команды уже не так сильно жаловались.



В реальности было два плохих момента: в игре Литвы с Германией и инцидент в матче Грузия — Турция. Этот Евробаскет отличается от других тем, что тут высока значимость социальных сетей. Создалось мнение, что не всё хорошо», — приводит слова Новака Basket News.