Вилли Эрнангомес: Гобер — лучший защитник в НБА
Поделиться
Испанский баскетболист Вилли Эрнангомес, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Орлеан Пеликанс», высказался по поводу центрового сборной Франции и «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобера.
«Он очень жёсткий игрок, лучший защитник в НБА, но, если ты хочешь стать одним из лучших центровых, ты должен встретиться с ними лицом к лицу и принять эти вызовы», – приводит слова Эрнангомеса talkbasket.
Напомним, вчера, 18 сентября, сборная Испании обыграла национальную команду Франции в финальном матче чемпионата Европы по баскетболу — 2022 и стала победителем соревнований. Вилли Эрнангомес был признан самым ценным игроком (MVP), а Руди Гобер попал в символическую сборную турнира.
Комментарии
- 19 сентября 2022
-
14:39
-
14:39
-
13:59
-
13:52
-
12:51
-
12:29
-
12:21
-
12:00
-
11:51
-
10:45
-
10:37
-
10:31
-
09:45
-
09:25
-
00:50
-
00:49
-
00:39
-
00:28
-
00:08
- 18 сентября 2022
-
23:46
-
23:39
-
23:34
-
23:26
-
23:18
-
22:24
-
21:45
-
20:55
-
20:49
-
20:45
-
20:05
-
19:14
-
18:41
-
18:25
-
17:50
-
16:55
Партнерский контент