Вилли Эрнангомес: Гобер — лучший защитник в НБА

Испанский баскетболист Вилли Эрнангомес, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Орлеан Пеликанс», высказался по поводу центрового сборной Франции и «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобера.

«Он очень жёсткий игрок, лучший защитник в НБА, но, если ты хочешь стать одним из лучших центровых, ты должен встретиться с ними лицом к лицу и принять эти вызовы», – приводит слова Эрнангомеса talkbasket.

Напомним, вчера, 18 сентября, сборная Испании обыграла национальную команду Франции в финальном матче чемпионата Европы по баскетболу — 2022 и стала победителем соревнований. Вилли Эрнангомес был признан самым ценным игроком (MVP), а Руди Гобер попал в символическую сборную турнира.