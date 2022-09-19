«Локомотив-Кубань» выбрал нового капитана
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Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев рассказал о том, что 22-летний атакующий защитник Владислав Емченко стал новым капитаном команды.
«Коллектив выбрал Владислава Емченко. Ребята проголосовали за него. Он воспитанник нашей системы, и мы однозначно поддерживаем его кандидатуру. Надеюсь, он надолго стал нашим капитаном», — приводят слова Ведищева «Известия».
В предыдущем сезоне Емченко провёл 28 матчей в Единой лиге ВТБ, в которых в среднем набирал 5,1 очка, делал 2,3 подбора и 1,5 передачи за игру.
Ранее Ведищев высказался по поводу открытия крупнейшего баскетбольного центра в России.
«Локомотив» уступил «Каршияке» в товарищеском матче:
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