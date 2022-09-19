В «Уорриорз» ожидают, что Игуодала останется в команде

Руководство «Голден Стэйт Уорриорз» рассчитывает, что ветеран команды Андре Игуодала подпишет новый контракт и останется в команде ещё как минимум на один сезон, сообщает инсайдер Марк Стейн в своём подкасте.
38-летний Игуодала в текущее межсезонье стал свободным агентом. Игрок пока не определился с решением, где продолжит карьеру, но в ближайшие недели должен определиться.
В минувшем сезоне ветеран принял участие в 31 матче регулярного чемпионата, где набирал четыре очка, совершал 3,3 подбора и отдавал 3,7 результативной передачи в среднем за игру.
«Голден Стэйт Уорриорз» по итогам сезона стал чемпионом НБА. В финальной серии был обыгран «Бостон Селтикс» со счётом 4-2. Для Андре Игуодалы это уже четвёртый чемпионский титул с калифорнийской командой.
- 19 сентября 2022
-
16:12
-
15:49
-
15:47
-
14:39
-
14:39
-
13:59
-
13:52
-
12:51
-
12:29
-
12:21
-
12:00
-
11:51
-
10:45
-
10:37
-
10:31
-
09:45
-
09:25
-
00:50
-
00:49
-
00:39
-
00:28
-
00:08
- 18 сентября 2022
-
23:46
-
23:39
-
23:34
-
23:26
-
23:18
-
22:24
-
21:45
-
20:55
-
20:49
-
20:45
-
20:05
-
19:14
-
18:41