В «Уорриорз» ожидают, что Игуодала останется в команде

Руководство «Голден Стэйт Уорриорз» рассчитывает, что ветеран команды Андре Игуодала подпишет новый контракт и останется в команде ещё как минимум на один сезон, сообщает инсайдер Марк Стейн в своём подкасте.



38-летний Игуодала в текущее межсезонье стал свободным агентом. Игрок пока не определился с решением, где продолжит карьеру, но в ближайшие недели должен определиться.



В минувшем сезоне ветеран принял участие в 31 матче регулярного чемпионата, где набирал четыре очка, совершал 3,3 подбора и отдавал 3,7 результативной передачи в среднем за игру.



«Голден Стэйт Уорриорз» по итогам сезона стал чемпионом НБА. В финальной серии был обыгран «Бостон Селтикс» со счётом 4-2. Для Андре Игуодалы это уже четвёртый чемпионский титул с калифорнийской командой.

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