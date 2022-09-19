Аренас: «Лейкерс» усиляют защиту, но ведь не защита является их главной проблемой

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас высказался по поводу проблем в «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Я вижу, что они усиляют свою защиту, но ведь не защита была их главной проблемой в прошлом сезоне. Посмотрите их игры с сезона-21/22, проблемы их команды куда глубже, чем банальная защита на площадке. Им нужно сфокусироваться на других изменениях, думаю, вы понимаете о чем я. Они сделали реально классное подписание и Пэт Бэв однозначно поможет команде в плане защиты, но это совершенно не та помощь, которая решит их внутренние проблемы и сделает их хотя бы претендентами на игру в финале их конференции», — приводит слова Аренаса Fadeaway World.
Напомним, ранее «Лейкерс» объявили о подписании контракта с Деннисом Шрёдером. Он уже выступал за калифорнийский клуб в сезоне-2020/2021. В прошлом сезоне баскетболист принял участие в 64 матчах (29 – в старте) за «Бостон Селтикс» и «Хьюстон Рокетс», набирая в среднем 13,5 очка за игру.
Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс»:
- 19 сентября 2022
-
16:12
-
15:49
-
15:47
-
14:39
-
14:39
-
13:59
-
13:52
-
12:51
-
12:29
-
12:21
-
12:00
-
11:51
-
10:45
-
10:37
-
10:31
-
09:45
-
09:25
-
00:50
-
00:49
-
00:39
-
00:28
-
00:08
- 18 сентября 2022
-
23:46
-
23:39
-
23:34
-
23:26
-
23:18
-
22:24
-
21:45
-
20:55
-
20:49
-
20:45
-
20:05
-
19:14
-
18:41