Аренас: «Лейкерс» усиляют защиту, но ведь не защита является их главной проблемой

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас высказался по поводу проблем в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Я вижу, что они усиляют свою защиту, но ведь не защита была их главной проблемой в прошлом сезоне. Посмотрите их игры с сезона-21/22, проблемы их команды куда глубже, чем банальная защита на площадке. Им нужно сфокусироваться на других изменениях, думаю, вы понимаете о чем я. Они сделали реально классное подписание и Пэт Бэв однозначно поможет команде в плане защиты, но это совершенно не та помощь, которая решит их внутренние проблемы и сделает их хотя бы претендентами на игру в финале их конференции», — приводит слова Аренаса Fadeaway World.

Напомним, ранее «Лейкерс» объявили о подписании контракта с Деннисом Шрёдером. Он уже выступал за калифорнийский клуб в сезоне-2020/2021. В прошлом сезоне баскетболист принял участие в 64 матчах (29 – в старте) за «Бостон Селтикс» и «Хьюстон Рокетс», набирая в среднем 13,5 очка за игру.

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