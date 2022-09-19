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Владелец «Бруклина» лично призывал Маркифа Морриса стать игроком «Нетс»

Владелец «Бруклина» лично призывал Маркифа Морриса стать игроком «Нетс»
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Владелец «Бруклин Нетс» Джозеф Цай лично призывал форварда Маркифа Морриса перейти в клуб, сообщает инсайдер Марк Стейн.

Напомним, Моррис перешёл в команду из Нью-Йорка на правах свободного агента. Контракт с Маркифом рассчитан на один сезон. Если Маркиф останется в составе к первому матчу сезона-2022/2023, то его соглашение станет гарантированным на сумму в $ 500 тыс., 10 декабря эта сумма вырастет до $ 1 млн, а 10 января его контракт станет полностью гарантированным.

Маркифу Моррису 32 года. На драфте НБА 2011 года он был выбран под общим 13-м номером клубом «Финикс Санз», за который выступал до 2016-го.

В 2016 году Моррис перешёл в «Вашингтон Уизардс», где провёл три сезона. В сезонах-2019, 2020 выступал за «Детройт Пистонс», с 2020 по 2021 год – за «Лос-Анджелес Лейкерс». Свой последний сезон Моррис провёл за команду «Майами Хит», в среднем набирая 7,6 очка и делая 2,6 подбора за игру.

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