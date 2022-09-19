Владелец «Бруклина» лично призывал Маркифа Морриса стать игроком «Нетс»

Владелец «Бруклин Нетс» Джозеф Цай лично призывал форварда Маркифа Морриса перейти в клуб, сообщает инсайдер Марк Стейн.
Напомним, Моррис перешёл в команду из Нью-Йорка на правах свободного агента. Контракт с Маркифом рассчитан на один сезон. Если Маркиф останется в составе к первому матчу сезона-2022/2023, то его соглашение станет гарантированным на сумму в $ 500 тыс., 10 декабря эта сумма вырастет до $ 1 млн, а 10 января его контракт станет полностью гарантированным.
Маркифу Моррису 32 года. На драфте НБА 2011 года он был выбран под общим 13-м номером клубом «Финикс Санз», за который выступал до 2016-го.
В 2016 году Моррис перешёл в «Вашингтон Уизардс», где провёл три сезона. В сезонах-2019, 2020 выступал за «Детройт Пистонс», с 2020 по 2021 год – за «Лос-Анджелес Лейкерс». Свой последний сезон Моррис провёл за команду «Майами Хит», в среднем набирая 7,6 очка и делая 2,6 подбора за игру.
- 19 сентября 2022
-
17:55
-
16:12
-
15:49
-
15:47
-
14:39
-
14:39
-
13:59
-
13:52
-
12:51
-
12:29
-
12:21
-
12:00
-
11:51
-
10:45
-
10:37
-
10:31
-
09:45
-
09:25
-
00:50
-
00:49
-
00:39
-
00:28
-
00:08
- 18 сентября 2022
-
23:46
-
23:39
-
23:34
-
23:26
-
23:18
-
22:24
-
21:45
-
20:55
-
20:49
-
20:45
-
20:05
-
19:14