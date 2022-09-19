НБА собирается разрешить игрокам выставлять свою кандидатуру на драфт сразу после школы

НБА и профсоюз баскетболистов лиги планируют разрешить молодым игрокам выставлять свою кандидатуру на лрафт НБА сразу после окончания школы, сообщает The Athletic.



По информации источника, данное правило должно найти своё отражение в новом коллективном соглашении, а стороны близки к согласию по данной ситуации. В настоящий момент игроки могут выставлять свою кандидатуру на драфт с 19 лет, однако по новому соглашению возраст будет изменён на 18 лет.



Напомним, в НБА установлен дедлайн на выход из действующего коллективного соглашения перед следующим сезоно. Ожидается, что эта опция будет использована.



Кроме того, как сообщает источник, в новом соглашении будет разрешено игрокам ссылаться на психическое здоровье, как на физическую травму.