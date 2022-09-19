Кузминскас может продолжить карьеру в «Каршияке»

Литовский форвард Миндаугас Кузминскас ведёт переговоры с турецкой «Каршиякой», сообщает Eurohoops. В ближайшее время стороны должны согласовать контракт.



В прошлом сезоне литовец выступал в составе санкт-петербургского «Зенита», однако покинул команду весной 2022 года.



Кузминскас присоединился к «Зениту» летом 2021 года. За это время он принял участие в десяти встречах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 7,0 очка, совершал 1,9 подбора и отдавал 0,7 передачи. В Евролиге на счету литовца 22 встречи, в которых он в среднем набирал 5,0 очка, совершал 2,0 подбора и отдавал 0,3 результативной передачи.



В апреле 2022 года «Зенит» официально сообщил о расторжении контракта с литовским форвардом.

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