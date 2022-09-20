На паркет домашней арены «Бостона» нанесли отметки в честь Билла Расселла

На домашней арене «Бостон Селтикс» сделали отметки в честь Билла Расселла, который умер минувшим летом. Две шестёрки появились в трёхсекундных зонах площадки. Они останутся в «краске» на весь сезон-2022/2023.

Напомним, ранее НБА приняла решение вывести из обращения шестой номер в честь легендарного центрового Билла Расселла. Выступающие в настоящий момент под номером 6 баскетболисты смогут продолжить использовать его.



Расселл скончался 31 июля. В его активе было 11 чемпионских титулов за 13 сезонов. На протяжении всей карьеры Билл выступал в составе «Бостон Селтикс». Помимо завоевания 11 титулов, Билл пять раз становился MVP лиги и 11 раз участвовал в Матче звёзд НБА.

Расселл стал первым игроком в истории американской лиги, номер которого выведен из обращения во всей НБА.