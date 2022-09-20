НБА и профсоюз игроков работают над новыми правилами участия в драфте

Ожидается, что НБА и профсоюз баскетболистов договорятся о переносе возрастного ценза для участия в драфте НБА с 19 лет на 18. Снижение возрастного ценза для переходов из средней школы в НБА вступит в силу уже на драфте НБА 2024 года. Об этом в своих социальных сетях написал знаменитый инсайдер Шэмс Чарания.

НБА установила возрастной ценз на драфт в 19 лет в 2005 году. В июле Сильвер заявил, что он надеется на изменение правила в следующем году.

Сейчас игроки должны провести как минимум год за пределами средней школы, прежде чем попасть на драфт НБА. Это привело к тому, что спортсмены предпочитают играть на профессиональном уровне за границей или в G-League.

В обсуждениях остаётся несколько препятствий и сложностей, в том числе настойчивое требование НБА о том, чтобы агенты молодых игроков предоставляли медицинскую информацию всем 30 командам лиги, а не по своему выбору.

Энтони и рэпер Дрейк сразились в конкурсе трёхочковых бросков: