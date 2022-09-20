Президент «Црвены Звезды» жёстко раскритиковал федерацию за выступление сборной

Президент «Црвены Звезды» Небойша Чович резко высказался по поводу работы баскетбольной федерации Сербии.

«Игроки – молодцы. На них не следует нападать. Ответственность лежит на федерации. Люди в ассоциации были хорошими игроками 30 лет назад, это заслуга, но в спорте прошлым трудом не живёшь. Каждый новый день — новое доказательство. Рассказы в СМИ о том, что Сербия – страна баскетбола, несерьёзны. Какая баскетбольная страна? Страна, где одна команда выбывает из чемпионата страны и за это не наказывают. Я говорю о «Партизане». В федерации все молчат и «притворяются мёртвыми». Какая мы баскетбольная страна? Здесь каждый может делать всё, что захочет. Давайте составим стратегию, давайте составим план. Баскетбольная страна – Испания, ставшая чемпионом Европы. Команда в смене поколения снова выигрывает большое соревнование. Это самая успешная баскетбольная страна в Европе в этом столетии, а мы всё ещё живем за счёт былой славы.

В финале Евробаскета не было ни одного сербского арбитра. Первая символическая пятёрка Евробаскета тоже без сербов. Яннис попал, а Никола Йокич – нет, хотя оба они выбыли раньше, чем ожидалось. Всё это показывает, насколько мы слабы и неэффективны. Мы не задаёмся вопросами, мы потеряли актуальность. Думаю, это последний звоночек, пора уже что-то исправлять», — приводит слова Човича Novosti.rs.