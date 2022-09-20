Уиндхорст раскритиковал «Лейкерс» за работу в межсезонье

Известный обозреватель Брайан Уиндхорст высказал мнение по поводу работы «Лос-Анджелес Лейкерс», проделанной в нынешнее межсезонье.

«Итак, вы видите всех этих парней, которые не очень хорошо бросают, в лиге, где этому уделяется большое внимание. Но за последние 15 лет в этой лиге каждая команда, в которой есть Леброн Джеймс, всегда делает ставку на снайперов. Однако сейчас их лучший стрелок среди всех этих парней — Кендрик Нанн, который не играл уже год, и мы даже не знаем, насколько он будет здоров в начале сезона.

Не думаю, что люди в «Лейкерс» действительно верят в тот состав, который сейчас у них есть. Я думаю, они взяли парня, который, по их мнению, представляет собой хорошую ценность при минимальном контракте, но не более того», — приводит слова Уиндхорста Fadeaway World.