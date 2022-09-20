Источник: Эртель может перейти в «Зенит», несмотря на запрет французской федерации

Разыгрывающий сборной Франции Томас Эртель всё ещё сохраняет высокие шансы перейти в баскетбольный клуб «Зенит», несмотря на письменное обязательство не подписывать контракт с российскими и белорусскими клубами, сообщает Bebasket.



Незадолго до чемпионата Европы 2022 года Французская федерация баскетбола обязала всех игроков сборной подписать бумагу, которая запрещает им переходить в клубы из России и Беларуси. В противном случае игрок будет исключён из состава национальной команды. Эртель также был в числе баскетболистов, подписавших бумагу.



Напомним, в начале лета сообщалось об устной договорённости между Эртелем и «Зенитом». Стороны согласовали однолетний контракт. По информации источника, переход может состояться сейчас, после окончания Евробаскета.

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