Расписание женского чемпионата мира по баскетболу — 2022

С 22 сентября по 1 октября состоится женский чемпионат мира по баскетболу 2022 года. Турнир состоится в Сиднее (Австралия), матчи пройдут на двух аренах.



В соревновании участвуют 12 сборных, которые будут разбиты на две группы по шесть команд. Согласно регламенту, в плей-офф пройдут по четыре лучшие команды из каждой группы, где разыграют медали по классической олимпийской системе.



Список участников женского чемпионата мира — 2022:



Группа А: Бельгия, Босния и Герцеговина, США, Китай, Южная Корея, Пуэрто-Рико.



Группа B: Сербия, Франция, Канада, Австралия, Япония, Мали.



Расписание матчей группового этапа:



22 сентября



Группа А. (03:30 мск) Босния и Герцеговина — Пуэрто-Рико

Группа А. (04:30) США — Бельгия

Группа B. (06:00) Канада — Сербия

Группа В. (07:00) Япония — Мали

Группа А. (10:30) Южная Корея — Китай

Группа В. (13:30) Австралия — Франция



23 сентября



Группа А. (03:30) Пуэрто-Рико — США

Группа В. (05:00) Сербия — Япония

Группа А. (06:00) Бельгия — Южная Корея

Группа А. (07:30) Китай — Босния и Герцеговина

Группа В. (11:00) Франция — Канада

Группа В. (13:30) Мали — Австралия



24 сентября



Группа А. (07:30) США — Китай

Группа А. (11:00) Босния и Герцеговина — Южная Корея

Группа А. (13:30) Пуэрто-Рико — Бельгия



25 сентября



Группа В. (07:30) Мали — Франция

Группа В. (11:00) Австралия — Сербия

Группа В. (13:30) Япония — Канада



26 сентября



Группа А. (04:30) Бельгия — Босния и Герцеговина

Группа В. (06:30) Сербия — Мали

Группа А. (07:00) Южная Корея — США

Группа В. (09:00) Франция — Япония

Группа А. (10:30) Китай — Пуэрто-Рико

Группа В. (13:30) Канада — Австралия



27 сентября



Группа А. (04:30) Пуэрто-Рико — Южная Корея

Группа А. (06:30) Китай — Бельгия

Группа А. (07:00) США — Босния и Герцеговина

Группа В. (09:00) Мали — Канада

Группа В. (10:30) Сербия — Франция

Группа В. (13:30) Австралия — Япония