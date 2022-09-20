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Расписание женского чемпионата мира по баскетболу — 2022

Расписание женского чемпионата мира по баскетболу — 2022
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С 22 сентября по 1 октября состоится женский чемпионат мира по баскетболу 2022 года. Турнир состоится в Сиднее (Австралия), матчи пройдут на двух аренах.

В соревновании участвуют 12 сборных, которые будут разбиты на две группы по шесть команд. Согласно регламенту, в плей-офф пройдут по четыре лучшие команды из каждой группы, где разыграют медали по классической олимпийской системе.

Список участников женского чемпионата мира — 2022:

Группа А: Бельгия, Босния и Герцеговина, США, Китай, Южная Корея, Пуэрто-Рико.

Группа B: Сербия, Франция, Канада, Австралия, Япония, Мали.

Расписание матчей группового этапа:

22 сентября
Группа А. (03:30 мск) Босния и Герцеговина — Пуэрто-Рико
Группа А. (04:30) США — Бельгия
Группа B. (06:00) Канада — Сербия
Группа В. (07:00) Япония — Мали
Группа А. (10:30) Южная Корея — Китай
Группа В. (13:30) Австралия — Франция

23 сентября

Группа А. (03:30) Пуэрто-Рико — США
Группа В. (05:00) Сербия — Япония
Группа А. (06:00) Бельгия — Южная Корея
Группа А. (07:30) Китай — Босния и Герцеговина
Группа В. (11:00) Франция — Канада
Группа В. (13:30) Мали — Австралия

24 сентября

Группа А. (07:30) США — Китай
Группа А. (11:00) Босния и Герцеговина — Южная Корея
Группа А. (13:30) Пуэрто-Рико — Бельгия

25 сентября

Группа В. (07:30) Мали — Франция
Группа В. (11:00) Австралия — Сербия
Группа В. (13:30) Япония — Канада

26 сентября

Группа А. (04:30) Бельгия — Босния и Герцеговина
Группа В. (06:30) Сербия — Мали
Группа А. (07:00) Южная Корея — США
Группа В. (09:00) Франция — Япония
Группа А. (10:30) Китай — Пуэрто-Рико
Группа В. (13:30) Канада — Австралия

27 сентября

Группа А. (04:30) Пуэрто-Рико — Южная Корея
Группа А. (06:30) Китай — Бельгия
Группа А. (07:00) США — Босния и Герцеговина
Группа В. (09:00) Мали — Канада
Группа В. (10:30) Сербия — Франция
Группа В. (13:30) Австралия — Япония

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