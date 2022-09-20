Вандерслут: из-за ситуации с Грайнер тяжело думать, что вернуться в Россию будет безопасно

Американская баскетболистка Кортни Вандерслут, ранее выступавшая за екатеринбургский УГМК, где её одноклубницей была Бриттни Грайнер, высказалась о возможном возвращении в Россию.



Вандерслут отказалась возвращаться в Россию и решила выступать в Венгрии, чьё гражданство она получила ещё в 2016 году.



«Клуб всегда очень хорошо относился к нам, и у нас сложились хорошие отношения со многими людьми там, так что я бы не стала окончательно закрывать двери своему возвращению. Тем не менее из-за ситуации с Грайнер действительно сложно думать о том, что кому-то сейчас будет безопасно вернуться в Россию», — приводит слова Вандерслут The Guardian.



Бриттни Грайнер в августе этого года была приговорена к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима за контрабанду наркотиков. Баскетболистка также получила штраф в размере 1 миллиона рублей.

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