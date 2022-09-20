ФИБА назвала фаворитов женского чемпионата мира — 2022

Международная федерация баскетбола (ФИБА) назвала фаворитов предстоящего женского чемпионата мира, который пройдёт с 22 сентября по 1 октября в Сиднее, Австралия.
Главным фаворитом турнира по версии ФИБА является сборная США. В тройку входят также хозяйка турнира — национальная команда Австралии — и Китай. Сборная Пуэрто-Рико, заменившая на чемпионате мира Россию — один из главных аутсайдеров турнира и располагается на 10-м месте.
Рейтинг команд-участниц женского чемпионата мира — 2022:
1. США
2. Австралия
3. Китай
4. Япония
5. Бельгия
6. Канада
7. Босния и Герцеговина
8. Франция
9. Сербия
10. Пуэрто-Рико
11. Южная Корея
12. Мали
12 сборных, согласно регламенту соревнований, разделены на две группы. Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф чемпионата мира, где по классической олимпийской системе разыграют золотые медали.
Действующим чемпионом мира является национальная команда США. Тогда американки обыграли в финале Австралию со счётом 73:56.
- 20 сентября 2022
-
21:40
-
21:25
-
20:50
-
20:28
-
20:10
-
19:36
-
19:00
-
18:17
-
17:27
-
16:22
-
15:44
-
14:23
-
12:52
-
11:45
-
10:33
-
09:22
-
00:48
-
00:44
-
00:26
- 19 сентября 2022
-
23:01
-
21:59
-
21:31
-
20:36
-
20:22
-
18:56
-
18:50
-
17:55
-
16:12
-
15:49
-
15:47
-
14:39
-
14:39
-
13:59
-
13:52
-
12:51