ФИБА назвала фаворитов женского чемпионата мира — 2022

Международная федерация баскетбола (ФИБА) назвала фаворитов предстоящего женского чемпионата мира, который пройдёт с 22 сентября по 1 октября в Сиднее, Австралия.



Главным фаворитом турнира по версии ФИБА является сборная США. В тройку входят также хозяйка турнира — национальная команда Австралии — и Китай. Сборная Пуэрто-Рико, заменившая на чемпионате мира Россию — один из главных аутсайдеров турнира и располагается на 10-м месте.



Рейтинг команд-участниц женского чемпионата мира — 2022:



1. США

2. Австралия

3. Китай

4. Япония

5. Бельгия

6. Канада

7. Босния и Герцеговина

8. Франция

9. Сербия

10. Пуэрто-Рико

11. Южная Корея

12. Мали



12 сборных, согласно регламенту соревнований, разделены на две группы. Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф чемпионата мира, где по классической олимпийской системе разыграют золотые медали.



Действующим чемпионом мира является национальная команда США. Тогда американки обыграли в финале Австралию со счётом 73:56.

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