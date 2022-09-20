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ФИБА назвала фаворитов женского чемпионата мира — 2022

ФИБА назвала фаворитов женского чемпионата мира — 2022
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Международная федерация баскетбола (ФИБА) назвала фаворитов предстоящего женского чемпионата мира, который пройдёт с 22 сентября по 1 октября в Сиднее, Австралия.

Главным фаворитом турнира по версии ФИБА является сборная США. В тройку входят также хозяйка турнира — национальная команда Австралии — и Китай. Сборная Пуэрто-Рико, заменившая на чемпионате мира Россию — один из главных аутсайдеров турнира и располагается на 10-м месте.

Рейтинг команд-участниц женского чемпионата мира — 2022:

1. США
2. Австралия
3. Китай
4. Япония
5. Бельгия
6. Канада
7. Босния и Герцеговина
8. Франция
9. Сербия
10. Пуэрто-Рико
11. Южная Корея
12. Мали

12 сборных, согласно регламенту соревнований, разделены на две группы. Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф чемпионата мира, где по классической олимпийской системе разыграют золотые медали.

Действующим чемпионом мира является национальная команда США. Тогда американки обыграли в финале Австралию со счётом 73:56.

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