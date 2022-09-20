Баскетболистка «Финикса»: продолжаем молиться за Грайнер, её неправомерно держат в России
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Канадская баскетболистка Кия Нёрс, выступающая за «Финикс Меркьюри», высказалась о ситуации с её партнёршей по команде Бриттни Грайнер, которая была осуждена в России.
«Было очень трудно проводить целый сезон без неё. Мы продолжаем молиться за Бриттни, молимся за её семью и стараемся напоминать, что её любят и никто не забывает о ней. Мы стараемся напоминать об этой ситуации и обратить внимание тех, у кого есть власть принимать решения, чтобы вернуть её домой. Грайнер неправомерно удерживают в России», — приводит слова Нёрс The Star.
Американская баскетболистка Бриттни Грайнер в августе этого года была приговорена к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима за контрабанду наркотиков.
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