Баскетболистка сборной США заявила, что дух Бриттни Грайнер будет с командой на ЧМ-2022
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Американская баскетболистка Ариэль Аткинс, попавшая в итоговую заявку сборной США на чемпионат мира по баскетболу среди женщин 2022 года, высказалась о ситуации с Бриттни Грайнер.
«Дух Бриттни Грайнер с нами на этом турнире. Определённо, это тяжёлая ситуация и сложно говорить об этом. Сезон в WNBA без неё был тяжёлым. Она — немалая часть того, чем является женский баскетбол в США, очень сложно быть тут без неё, но мы все понимаем, что представляем и Бриттни.
Мы хотим, чтобы она знала, что мы её любим и со своей стороны сделаем всё возможное, чтобы она вернулась домой», — приводит слова Аткинс ABC.
Бриттни Грайнер в августе была приговорена к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима за контрабанду наркотиков.
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