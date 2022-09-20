Баскетболистка сборной США заявила, что дух Бриттни Грайнер будет с командой на ЧМ-2022

Американская баскетболистка Ариэль Аткинс, попавшая в итоговую заявку сборной США на чемпионат мира по баскетболу среди женщин 2022 года, высказалась о ситуации с Бриттни Грайнер.



«Дух Бриттни Грайнер с нами на этом турнире. Определённо, это тяжёлая ситуация и сложно говорить об этом. Сезон в WNBA без неё был тяжёлым. Она — немалая часть того, чем является женский баскетбол в США, очень сложно быть тут без неё, но мы все понимаем, что представляем и Бриттни.



Мы хотим, чтобы она знала, что мы её любим и со своей стороны сделаем всё возможное, чтобы она вернулась домой», — приводит слова Аткинс ABC.



Бриттни Грайнер в августе была приговорена к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима за контрабанду наркотиков.

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