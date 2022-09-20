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Бронделло: не верю, что Грайнер всё ещё в России. Продолжаем просить Белый дом вернуть её

Бронделло: не верю, что Грайнер всё ещё в России. Продолжаем просить Белый дом вернуть её
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Главный тренер сборной Австралии и «Нью-Йорк Либерти» Сэнди Бронделло прокомментировала ситуацию с американской баскетболисткой Бриттни Грайнер.

Бронделло с 2014 по 2021 год тренировала «Финикс Меркьюри», за который и выступала Грайнер.

«Это повлияло на всех нас. Я тренировала Грайнер на протяжении восьми лет, она уже часть моей семьи. Всё очень печально, я по-прежнему испытываю сильные эмоции, не могу поверить в происходящее и в то, что Бриттни всё ещё в России. Мы просто продолжаем просить правительство США вернуть её домой. Мы молимся за неё и надеемся на скорое возвращение», — приводит слова Бронделло ABC.

В настоящее время Бриттни Грайнер отбывает наказание в колонии общего режима за контрабанду наркотиков. Баскетболистка была приговорена к девяти годам лишения свободы.

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