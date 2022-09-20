Бронделло: не верю, что Грайнер всё ещё в России. Продолжаем просить Белый дом вернуть её

Главный тренер сборной Австралии и «Нью-Йорк Либерти» Сэнди Бронделло прокомментировала ситуацию с американской баскетболисткой Бриттни Грайнер.
Бронделло с 2014 по 2021 год тренировала «Финикс Меркьюри», за который и выступала Грайнер.
«Это повлияло на всех нас. Я тренировала Грайнер на протяжении восьми лет, она уже часть моей семьи. Всё очень печально, я по-прежнему испытываю сильные эмоции, не могу поверить в происходящее и в то, что Бриттни всё ещё в России. Мы просто продолжаем просить правительство США вернуть её домой. Мы молимся за неё и надеемся на скорое возвращение», — приводит слова Бронделло ABC.
В настоящее время Бриттни Грайнер отбывает наказание в колонии общего режима за контрабанду наркотиков. Баскетболистка была приговорена к девяти годам лишения свободы.
- 20 сентября 2022
-
23:23
-
23:01
-
22:36
-
21:40
-
21:25
-
20:50
-
20:28
-
20:10
-
19:36
-
19:00
-
18:17
-
17:27
-
16:22
-
15:44
-
14:23
-
12:52
-
11:45
-
10:33
-
09:22
-
00:48
-
00:44
-
00:26
- 19 сентября 2022
-
23:01
-
21:59
-
21:31
-
20:36
-
20:22
-
18:56
-
18:50
-
17:55
-
16:12
-
15:49
-
15:47
-
14:39
-
14:39