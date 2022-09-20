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Президент Федерации баскетбола Украины жёстко ответил на скандальное заявление «Прометея»

Президент Федерации баскетбола Украины жёстко ответил на скандальное заявление «Прометея»
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Президент ФБУ Михаил Бродский отреагировал на заявление «Прометея», который принял решение сняться с чемпионата Украины из-за дискриминации.

По словам президента «Прометея» Владимира Дубинского, клуб обязали выплатить взнос в размере 4,5 млн гривен, что более чем в 100 раз превышает взносы остальных команд.

«Считаю обращение Дубинского лживым оскорблением меня лично и всей ФБУ, а также шантажом. Что касается взноса, то мы подали заявку на участие «Прометея» в Лиге чемпионов, но потом Дубинский сказал мне, что хочет играть в Еврокубке. Все понимают, что это неофициальная организация, она не сотрудничает с ФИБА.

Я решение не поддержал. Вся система баскетбола Украины выстроена под вертикаль ФИБА. И когда клуб заявляется в Лигу чемпионов, а потом заявляется в Еврокубок — это плевок и в ФИБА, и в ФБУ. Мы публично извинялись. «Прометей» к этому, конечно, уже дела не имеет, как и к имиджу Украины. Клуб не хочет играть в украинском чемпионате, им комфортнее в Латвийско-эстонской лиге.

Своё имя «Прометей» в течение нескольких лет получил благодаря мешкам денег, но всё за деньги не купишь. Они хотели скупить все клубы Суперлиги и влиять на решения. Скупить, конечно, громко сказано. Скорее, кинуть подачку. «Прометей» заявился в вышеупомянутую Латвийско-эстонскую лигу и говорил там всем про бюджет в 200 млн гривен.

Учитывая всё это, исполком проголосовал за дополнительный взнос в 4,5 млн гривен. Сумма взноса пойдёт на помощь другим клубам. Считаю, что и 100 млн гривен Дубинский тоже потянул бы.

Кроме того, мы просили в ФБУ предоставить первые страницы контрактов игроков, но «Прометей» проигнорировал это. Сейчас они должны сделать три вещи: заплатить взнос 40 тысяч гривен, дополнительный взнос 4,5 млн гривен и предоставить первые страницы контрактов игроков. Тогда Дубинский может веселиться сколько угодно», — приводит слова Бродского пресс-служба ФБУ.

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