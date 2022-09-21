Менеджер сборной Франции не исключил, что Джоэл Эмбиид поможет команде на ЧМ-2023

Менеджер сборной Франции Борис Диао прокомментировал возможность привлечь к играм национальной команды на чемпионате мира в 2023 году центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида.



Ранее звёздный баскетболист получил французское гражданство.



«У Джоэла пока нет лицензии ФИБА, но если он получит её и сыграет за нашу команду, то было бы замечательно. Мы знаем, что он получил французское гражданство, так что почему нет? Мы должны собирать как можно больше хороших игроков, а затем создавать коллектив, где каждый будет биться за партнёра по команде», — приводит слова Диао Eurohoops.



На минувшем чемпионате Европы – 2022 сборная Франции дошла до финала, где уступила национальной команде Испании со счётом 76:88.

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