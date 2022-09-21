«Юта» подпишет контракты с двумя центровыми

«Юта Джаз» договорилась о подписании сразу двух баскетболистов, выступающих на позиции центрового. Команду пополнят Коди Зеллер, который прошлый сезон провёл в «Портленд Трэйл Блэйзерс» и Майк Портер. Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания в своих социальных сетях.

В 27 матчах за «Портленд» в прошлом сезоне Зеллер набирал 5,2 очка и 4,6 подбора в среднем за игру. В январе 29-летний баскетболист перенес операцию по поводу отрывного перелома правой коленной чашечки, после чего не сыграл ни одного матча.

Что касается Портера, то он провёл лишь часть прошлого сезона за «Детройт Пистонс», подписав контракт на 10 дней. В трех матчах его средние показатели составили 4 очка и 3 подбора. Поттер также был включен в символическую сборную лучших новичков G-лиги.