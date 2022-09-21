Леброн Джеймс постригся налысо. Фото

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором продемонстрировал свой новый имидж.

37-летний игрок посмеялся над своим возрастом, добавив смеющиеся эмодзи.

Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд. Не так давно он заключил с «Лейкерс» новое соглашение. В клубе не стали разглашать его детали, однако сообщалось, что форвард получит $ 97,1 млн за добавленные два года с опцией игрока на сезон-2024/2025. Учитывая данное соглашение, общая зарплата Джеймса за карьеру составит $ 523 млн и станет крупнейшей в истории НБА.

Леброн танцует на яхте во время тренировки: