Бодирога: пришло время вывести Евролигу на новый уровень

Новый президент Евролиги Деян Бодирога во время ежегодной встречи с представителями профсоюза игроков отметил, что планирует вывести чемпионат на новый уровень.

«После 22 лет, в течение которых мы наблюдали за развитием этой лиги, пришло время вывести ее на новый уровень. Это новое начало, и вы являетесь основополагающей частью будущего развития соревнований.

Игроки — настоящие звезды игры, и мы будем продолжать работать над повышением вашего авторитета как на площадке, так и вне её. Я хочу пожелать вам и всем вашим партнёрам по команде здорового и успешного сезона», – приводит слова Бодироги Basket News.

Ранее президент ЦСКА Андрей Ватутин высказался по поводу назначения Деяна Бодироги на пост президента Евролиги.