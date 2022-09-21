«Зенит» объявил о подписании контракта с Томасом Эртелем

Защитник сборной Франции и экс-игрок испанских «Реала» и «Барселоны» Томас Эртель подписал контракт с «Зенитом», сообщается на официальном сайте команды.

В сезоне-2021/22 Томас Эртель провел 27 матчей в Евролиге, в 14 из них выходил в стартовом составе.

«Эртель — воспитанник французского «По-Ортеза». В сезоне-2008/09, играя за эту команду, он получил награду «Восходящая звезда» чемпионата Франции. После того как клуб покинул элиту и вылетел во второй дивизион, Эртель перешел в АСВЕЛ.



Дальше были аренды во французский «Страсбур» и испанский «Аликанте», который на тот момент играл в Лиге ACB. В 2011 году Томас пополнил состав «Басконии» и выступал за басков на протяжении трех с половиной сезонов. С этой командой он дебютировал в Евролиге. В декабре 2014 года турецкий «Анадолу Эфес» переманил разыгрывающего у «Басконии» и перевез его в Стамбул. Там француз выступал вплоть до 2017 года, успев заработать себе славу одного из лучших пасующих игроков континента.



В 2017 году Эртель подписал контракт с «Барселоной». В столице Каталонии он играл на протяжении трех с половиной лет, а в январе 2021 года заключил соглашение с АСВЕЛом и перебрался обратно на родину. С командой из Лиона нынешний защитник «Зенита» выиграл чемпионат Франции, а по окончании сезона перешел в мадридский «Реал», — говорится на сайте «Зенита».