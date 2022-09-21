«Зенит» объявил о подписании контракта с Томасом Эртелем

Защитник сборной Франции и экс-игрок испанских «Реала» и «Барселоны» Томас Эртель подписал контракт с «Зенитом», сообщается на официальном сайте команды.
В сезоне-2021/22 Томас Эртель провел 27 матчей в Евролиге, в 14 из них выходил в стартовом составе.
«Эртель — воспитанник французского «По-Ортеза». В сезоне-2008/09, играя за эту команду, он получил награду «Восходящая звезда» чемпионата Франции. После того как клуб покинул элиту и вылетел во второй дивизион, Эртель перешел в АСВЕЛ.
Дальше были аренды во французский «Страсбур» и испанский «Аликанте», который на тот момент играл в Лиге ACB. В 2011 году Томас пополнил состав «Басконии» и выступал за басков на протяжении трех с половиной сезонов. С этой командой он дебютировал в Евролиге. В декабре 2014 года турецкий «Анадолу Эфес» переманил разыгрывающего у «Басконии» и перевез его в Стамбул. Там француз выступал вплоть до 2017 года, успев заработать себе славу одного из лучших пасующих игроков континента.
В 2017 году Эртель подписал контракт с «Барселоной». В столице Каталонии он играл на протяжении трех с половиной лет, а в январе 2021 года заключил соглашение с АСВЕЛом и перебрался обратно на родину. С командой из Лиона нынешний защитник «Зенита» выиграл чемпионат Франции, а по окончании сезона перешел в мадридский «Реал», — говорится на сайте «Зенита».
- 21 сентября 2022
-
15:33
-
14:59
-
13:49
-
12:58
-
11:38
-
10:47
-
09:30
-
01:00
-
00:36
-
00:25
- 20 сентября 2022
-
23:59
-
23:23
-
23:01
-
22:36
-
21:40
-
21:25
-
20:50
-
20:28
-
20:10
-
19:36
-
19:00
-
18:17
-
17:27
-
16:22
-
15:44
-
14:23
-
12:52
-
11:45
-
10:33
-
09:22
-
00:48
-
00:44
-
00:26
- 19 сентября 2022
-
23:01
-
21:59