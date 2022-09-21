Паскуаль прокомментировал трансфер Эртеля в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался по поводу Томаса Эртеля, который сегодня официально перешёл в санкт-петербургскую команду.

«Мы рады приветствовать Томаса в нашей команде. Это отличный игрок с огромным опытом выступлений на высшем уровне. Мы верим, что Томас Эртель поможет нам достичь целей, которые мы поставили на этот сезон», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».

Средние показатели Эртеля в прошлом сезоне:



Евролига (27 матчей): 9 очков, 2,4 подбора, 4,6 передачи, 9,7 PIR

Лига ACB (26 матчей): 8,3 очка, 2,4 подбора, 4,2 передачи, 9 PIR



Карьера



2007-2009 — «По-Ортез», Франция

2009-2011 — АСВЕЛ, Франция

2009-2010 — «Страсбург», Франция (аренда)

2010-2011 — «Аликанте», Испания (аренда)

2011-2014 — «Баскония», Испания

2014-2017 — «Анадолу Эфес», Турция

2017-2021 — «Барселона», Испания

2021 — АСВЕЛ, Франция

2021-2022 — «Реал», Испания

с 2022 года — «Зенит», Россия



Достижения



Чемпион Европы (2013)

Чемпион Турции (2015)

Чемпион Франции (2021)

Чемпион Испании (2022)

Обладатель Суперкубка Испании (2021)

Обладатель Кубка Короля (2018, 2019, 2021)

MVP Кубка Короля (2018, 2019)

MVP финала чемпионата Турции (2015)

Обладатель Кубка Турции (2015)

Обладатель Кубка президента Турции (2015)

Серебряный призёр Олимпиады (2021)

Бронзовый призёр Кубка мира (2014)

Серебряный призёр Евробаскета (2022)