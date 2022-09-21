Расписание матчей женского чемпионата мира по баскетболу 22 сентября

С 22 сентября по 1 октября состоится женский чемпионат мира по баскетболу 2022 года. Турнир состоится в Сиднее (Австралия), матчи пройдут на двух аренах.
Предлагаем вашему внимание расписание первого игрового дня.
Баскетбол. Чемпионат мира. Женщины. Расписание матчей группового этапа 22 сентября:
Группа А. (3:30 мск) Босния и Герцеговина — Пуэрто-Рико
Группа А. (4:30) США — Бельгия
Группа B. (6:00) Канада — Сербия
Группа В. (7:00) Япония — Мали
Группа А. (10:30) Южная Корея — Китай
Группа В. (13:30) Австралия — Франция
В соревновании участвуют 12 сборных, которые разбиты на две группы по шесть команд. Согласно регламенту, в плей-офф пройдут по четыре лучшие команды из каждой группы, где разыграют медали по классической олимпийской системе.
Баскетболисты сборной Греции плачут после поражения:
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