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Cоветник Байдена заявил о готовности предпринять значительные шаги по освобождению Грайнер

Cоветник Байдена заявил о готовности предпринять значительные шаги по освобождению Грайнер
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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что государство готово предпринять значительные шаги, чтобы вернуть домой задержанную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

«Мы по указу президента готовы предпринять значительные шаги, чтобы добиться освобождения Бриттни Грайнер, о чём мы сообщили российским коллегам. Мы на регулярной основе вели по этому поводу переговоры в течение последних нескольких месяцев.

Не буду разглашать конкретные детали, но суть в том, что президент Байден готов принять жёсткие решения для её возвращения. В России понимают наши требования. И с нашей точки зрения, Москва сама должна принять непростое решение и продвинуть это дело на шаг вперёд», — приводит слова Салливана NY1.

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