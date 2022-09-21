Сборная США начнёт женский ЧМ-2022 без пятерых заявленных игроков

Женская сборная США по баскетболу начнёт чемпионат мира не в полном составе. Заявка команды на турнир состоит из 12 человек, при этом пять из них принимали участие в финале WNBA и прибудут в Австралию позже.
Главный тренер команды Шерил Рив сообщила, что баскетболистки Челси Грэй, Келси Плам, Эйжа Уилсон, Брайонна Джонс и Алисса Томас не сыграют в первом матче с Бельгией, который состоится 22 сентября в 4:30 мск.
«Мы дали им время на небольшой отдых, чтобы они могли восстановиться после изнурительной серии и тяжёлого сезона WNBA. Состав на стартовую игру уже определён, они не примут в ней участие. Сыграют ли во второй игре, пока не могу сказать», — приводит слова Рив Yahoo Sports.
Йоханнес Бё показал баскетбольный финт и забил сверху в кольцо:
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