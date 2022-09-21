Брианна Стюарт: одна из важнейших задач — выиграть золото чемпионата мира для Грайнер

Американская баскетболистка Брианна Стюарт призналась, что одной из главных задач на предстоящем чемпионате мира для сборной США будет завоевать золото и посвятить его задержанной в России Бриттни Грайнер.



«Пока мы ждём возвращения Бриттни домой, одна из важных вещей, которую мы можем сделать, это выиграть для неё золотую медаль. На чемпионате мира мы будем постоянно думать о ней. Нам важно держать эту ситуацию в центре внимания, пока Бриттни не вернётся домой. Мы скучаем по ней», — приводит слова Стюарт Yahoo Sports.



Напомним, американская баскетболистка Бриттни Грайнер в августе 2022 года была приговорена к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима за контрабанду наркотиков.

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Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора: