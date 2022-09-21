Станислав Ильницкий: грустно было смотреть Евробаскет, где ты тоже мог быть

Баскетболист казанского УНИКСа Станислав Ильницкий рассказал об ожиданиях от нового сезона в условиях отстранения российских команд от международных турниров.
«По сборной скучал. Не хватает этой атмосферы, которую она даёт. Этот коллектив, всегда в сборной отличная атмосфера. На самом деле грустно было смотреть Евробаскет, где ты тоже мог быть.
С надеждой смотрю в этот сезон, потому что Единая лига ВТБ чуть-чуть подкорректировала расписание и регламент соревнований. Там нет больших перерывов, насколько я видел, и достаточно интенсивный сезон. Думаю, что без еврокубков мы не соскучимся. К тому же будет немножко полегче с перелётами, потому что за границу летать было всегда сложнее.
Это поможет сохранить силы и качество игры, я думаю. Про сборную трудно говорить. Да, будет не хватать этих коротких десятидневных сборов и матчей. Но это то, с чем мы сейчас живём, ничего не можем с этим сделать. Будем ждать, пока ситуация наладится и вернётся всё как было», — приводит слова Ильницкого Sports.ru.
Баскетбольная головоломка. Запутались и забили в своё кольцо:
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