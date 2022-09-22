Симмонс — об игре за «Филадельфию»: я прекрасно провёл время

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс высказался по поводу своей бывшей команды «Филадельфии Сиксерс».

«Филадельфия, безусловно, спортивный город. Если говорить о моем опыте, то играть там было невероятно. Невероятно. Я прекрасно провел время. Болельщики были просто невероятными», — сказал Симмонс в подкасте Джей Джей Редика.

По ходу прошлого сезона «Филадельфия» удержала около $ 20 млн из зарплаты Симмонса, так как игрок отказывался играть и тем самым нарушал условия контракта. Форвард, в свою очередь, ссылался на психологические проблемы, из-за которых он не мог играть.



Незадолго до дедлайна «Сиксерс» обменяли Бена Симмонса в «Нетс» на Джеймса Хардена. Бен так и не сыграл до конца сезона, а летом перенёс операцию на позвоночнике.