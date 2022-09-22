Главного тренера «Селтикс» могут отстранить за интимные отношения с женщиной из персонала

Главному тренеру «Бостон Селтикс» Име Удоке грозит дисциплинарное взыскание со стороны клуба за интимные отношения по обоюдному с женщиной из персонала, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.



Поведение Удоки признано противоречащим внутреннему кодексу «Селтикс». Ожидается, что специалист будет отстранён от работы на длительный срок. В ближайшее время клуб примет окончательное решение о санкциях в отношении тренера. В случае дисквалификации Удоки временно исполнять обязанности главного тренера будет его ассистент Джо Маззулла.



Име Удока возглавил «Бостон Селтикс» перед началом прошлого сезона. В первый же год работы тренеру удалось вывести команду в финал НБА, где она уступила «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 2-4.

Новость по теме В «Бостон Селтикс» не включили Маркуса Смарта и Роберта Уильямса в сделку по Дюранту