Обозреватель ESPN: на Сарвера оказывалось сильное давление за кулисами

Обозреватель ESPN Рамона Шелберн считает, что на владельца «Финикс Санз» и «Финикс Меркуриал» Роберта Сарвера было создано искусственное давление, чтобы вынудить его продать клубы.

«На Роберта Сарвера оказывалось сильное давление за кулисами. Мы слышали про компанию PayPal, но было много других спонсоров НБА и отдельных клубов, которые не хотели ассоциироваться с Сарвером и заявили об этом.



Давление оказывалось также другими владельцами и Адамом Сильвером. Очевидно, что комиссионер НБА умеет запускать подобные процессы, когда это необходимо, чтобы добиться цели», — сказала Шелберн.

Роберт Сарвер после внутреннего расследования НБА был отстранён от участия в делах клубов на год из-за неподобающего поведения в отношении персонала. В частности, функционер обвинялся в расистских и сексистских заявлениях в адрес сотрудников. Кроме того, Сарвер заплатит максимальный штраф в размере $ 10 млн.