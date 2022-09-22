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Яннис Адетокунбо высказался о своём отношении к прозвищу «Греческий фрик»

Яннис Адетокунбо высказался о своём отношении к прозвищу «Греческий фрик»
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Звёздный форвард «Милуоки Бакс» и сборной Греции Яннис Адетокунбо поделился мнением относительно прозвища «Греческий фрик», которое ему дали журналисты и болельщики.

«Я очень часто слышу, что меня так называют. Не то чтобы я сильно переживаю по этому поводу, но почему-то люди никогда не говорят «Нигерийский фрик», все говорят только «Греческий фрик». Но надо прояснить ситуацию и объяснить кто я такой. Я не только греческий, но ещё и нигерийский фрик.

Конечно, нельзя выбрать прозвище, которое дают тебе люди. Я родился в Греции, вырос, знаю местную культуру и историю, говорю на греческом языке. Но в случае всё перечисленное актуально и для Нигерии и её культуре. Я сложнее, чем думают. Так что никто не может решить за меня, кто я», — приводит слова Адетокунбо Clutch Points.

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