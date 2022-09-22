Кущенко: нужно создавать условия для менеджеров, чтобы развивать баскетбол в регионах

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался по поводу развития баскетбольной индустрии в России.
«На больших и малых спортивных объектах, которые строятся около туристического кластера, не хватает менеджеров, которые могли бы попробовать всю эту систему превратить в бизнес, приносящий доход. Государство и частные инвесторы вкладывают в проекты огромные деньги, но никакой отдачи нет – давайте не будем розовые очки надевать. И люди, те самые менеджеры, которые попытаются это сделать, в регионах есть, но им надо создать условия.
Образно говоря, возьмем баскетбольную площадку в Пермском крае, которую мы построили за свои деньги. Там просто нет человека, который каждый день может там креативить и попытаться что-то заработать. Надо просто выстроить логистику: кто туда должен прийти и когда? Кто может заплатить за этот продукт? И вот тогда при определенных условиях эта конструкция может начать работать», – приводит слова Кущенко официальный сайт Единой лиги ВТБ.
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