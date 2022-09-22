Названы бюджеты ЦСКА, «Зенита» и других российских клубов Единой лиги ВТБ
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Единая лига ВТБ представила бюджеты российских клубов в сезоне-2021/2022.
Бюджеты российских клубов Единой лиги ВТБ в сезоне-2021/2022 (руб):
«Зенит». Доходы — 2 400 596. Расходы — 2 430 100. Итого: -29 504.
ЦСКА. Доходы — 2 877 994. Расходы — 2 808 934. Итого: +69 060.
УНИКС. Доходы — 1 199 904. Расходы — 1 252 582. Итого: -52 678.
«Локомотив-Кубань». Доходы — 1 293 647. Расходы — 1 333 035. Итого: -39 388.
«Парма». Доходы — 310 666. Расходы — 310 644. Итого: 22.
«Енисей». Доходы — 265 506. Расходы — 245 506. Итого: — 22 000.
«Пари Нижний Новгород». Доходы — 357 102. Расходы — 359 516. Итого: -2 414.
Лига. Доходы — 1 134 050. Расходы — 806 674. Итого: 327 376.
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