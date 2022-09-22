Федерация баскетбола Хорватии два года назад отказалась от натурализации Лоренцо Брауна

Бывший баскетболист сборной Хорватии Марио Касун рассказал, что два года назад у Федерации баскетбола Хорватии была возможность натурализовать американца Лоренцо Брауна, но они отклонили эту возможность.



«Два года назад Велько Мршич, на тот момент главный тренер сборной Хорватии, предлагал натурализовать Лоренцо Брауна, но Хорватская федерация баскетбола известна своими решениями», — приводит слова Касуна Basket News со ссылкой на подкаст Inkubator.



Велько Мршич возглавлял сборную Хорватии с мая 2019 года по январь 2022-го.



В этом году главный тренер сборной Испании Серджо Скариоло и Федерация баскетбола Испании попросили выдать Лоренцо Брауну испанское гражданство. Министерство юстиции Испании одобрило ускоренную натурализацию игрока, и Браун выступил на Евробаскете. Там Лоренцо помог сборной Испании выиграть турнир и попал в символическую пятёрку лучших игроков соревнований.

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