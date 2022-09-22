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В Словении отреагировали на новость, что игроки сборной пили алкоголь перед 1/4 финала ЧЕ

В Словении отреагировали на новость, что игроки сборной пили алкоголь перед 1/4 финала ЧЕ
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Словенская баскетбольная ассоциация отреагировала на информацию о том, что члены национальной команды в преддверии четвертьфинального матча чемпионата Европы по баскетболу — 2022 со сборной Польши до пяти утра пили алкоголь в баре.

Боснийские СМИ сообщили, что одной из причин сенсационного поражения сборной Словении на чемпионате Европы — 2022 от Польши (87:90) было то, что члены сборной, включая звёздного лидера Луку Дончича, в ночь перед игрой до пяти утра сидели в одном из немецких баров и выпивали алкоголь.

«Мы в баскетбольной ассоциации Словении не занимаемся подобными ложными и злонамеренными обвинениями и не комментируем их», — приводит Sportklub ответ организации.

Напомним, Словения была чемпионом Евробаскета в предыдущем розыгрыше турнира. Победителем прошедшего чемпионата Европы стала национальная команда Испании.

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Источник: сборная Словении перед 1/4 финала Евробаскета выпивала алкоголь до 5 утра
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