В Словении отреагировали на новость, что игроки сборной пили алкоголь перед 1/4 финала ЧЕ

Словенская баскетбольная ассоциация отреагировала на информацию о том, что члены национальной команды в преддверии четвертьфинального матча чемпионата Европы по баскетболу — 2022 со сборной Польши до пяти утра пили алкоголь в баре.
Боснийские СМИ сообщили, что одной из причин сенсационного поражения сборной Словении на чемпионате Европы — 2022 от Польши (87:90) было то, что члены сборной, включая звёздного лидера Луку Дончича, в ночь перед игрой до пяти утра сидели в одном из немецких баров и выпивали алкоголь.
«Мы в баскетбольной ассоциации Словении не занимаемся подобными ложными и злонамеренными обвинениями и не комментируем их», — приводит Sportklub ответ организации.
Напомним, Словения была чемпионом Евробаскета в предыдущем розыгрыше турнира. Победителем прошедшего чемпионата Европы стала национальная команда Испании.
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