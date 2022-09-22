Результаты матчей женского чемпионата мира по баскетболу 22 сентября, турнирная таблица

22 сентября начался чемпионат Европы по баскетболу – 2022. В первый день соревнований было сыграно шесть матчей. В борьбу на турнире вступили все команды.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня женского чемпионата мира по баскетболу.



Группа А. Босния и Герцеговина — Пуэрто-Рико — 58:82

Группа А. США — Бельгия — 87:72

Группа B. Канада — Сербия — 67:60

Группа В. Япония — Мали — 89:56

Группа А. Южная Корея — Китай — 44:107

Группа В. Австралия — Франция — 57:70

В соревновании участвуют 12 сборных, которые разбиты на две группы по шесть команд. Согласно регламенту, в плей-офф пройдут по четыре лучшие команды из каждой группы, где разыграют медали по классической олимпийской системе.