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Результаты матчей женского чемпионата мира по баскетболу 22 сентября, турнирная таблица

Результаты матчей женского чемпионата мира по баскетболу 22 сентября, турнирная таблица
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22 сентября начался чемпионат Европы по баскетболу – 2022. В первый день соревнований было сыграно шесть матчей. В борьбу на турнире вступили все команды.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня женского чемпионата мира по баскетболу.
Группа А. Босния и Герцеговина — Пуэрто-Рико — 58:82
Группа А. США — Бельгия — 87:72
Группа B. Канада — Сербия — 67:60
Группа В. Япония — Мали — 89:56
Группа А. Южная Корея — Китай — 44:107
Группа В. Австралия — Франция — 57:70

Турнирная таблица женского чемпионата мира по баскетболу

В соревновании участвуют 12 сборных, которые разбиты на две группы по шесть команд. Согласно регламенту, в плей-офф пройдут по четыре лучшие команды из каждой группы, где разыграют медали по классической олимпийской системе.

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