Результаты матчей женского чемпионата мира по баскетболу 22 сентября, турнирная таблица
Поделиться
22 сентября начался чемпионат Европы по баскетболу – 2022. В первый день соревнований было сыграно шесть матчей. В борьбу на турнире вступили все команды.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня женского чемпионата мира по баскетболу.
Группа А. Босния и Герцеговина — Пуэрто-Рико — 58:82
Группа А. США — Бельгия — 87:72
Группа B. Канада — Сербия — 67:60
Группа В. Япония — Мали — 89:56
Группа А. Южная Корея — Китай — 44:107
Группа В. Австралия — Франция — 57:70
В соревновании участвуют 12 сборных, которые разбиты на две группы по шесть команд. Согласно регламенту, в плей-офф пройдут по четыре лучшие команды из каждой группы, где разыграют медали по классической олимпийской системе.
Комментарии
- 22 сентября 2022
-
17:13
-
16:51
-
16:23
-
16:09
-
16:07
-
15:54
-
15:38
-
15:36
-
14:46
-
14:36
-
13:58
-
13:22
-
12:42
-
12:12
-
11:54
-
10:58
-
10:34
-
10:07
-
09:59
-
09:42
-
07:00
- 21 сентября 2022
-
23:15
-
22:45
-
22:19
-
21:00
-
20:50
-
20:32
-
20:18
-
20:01
-
19:36
-
18:47
-
18:34
-
18:19
-
17:53
-
16:40
Партнерский контент