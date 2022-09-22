Во Франции подчеркнули, что Эртеля могут простить, если он уйдёт из «Зенита» летом

Французский новобранец «Зенита» Томас Эртель получит шанс принять участие в играх за сборную на чемпионате мира и Олимпиаде, если покинет санкт-петербургский «Зенит» по окончании сезона-2022/2023.



«После этого федеральное ведомство дополнительно примет решение, станет ли он снова кандидатом на участие в чемпионате мира 2023 года и Олимпийских играх», — цитирует представителя Федерации баскетбола Франции L'Equipe.



Эртель подписал контракт с «Зенитом» 21 сентября.



Напомним, незадолго до чемпионата Европы 2022 года Французская федерация баскетбола обязала всех игроков сборной подписать соглашение, которое запрещает им переходить в клубы из России и Беларуси. В противном случае игрок будет исключён из состава национальной команды. Эртель был в числе баскетболистов, подписавших эту бумагу.



На прошедшем чемпионате Европы по баскетболу Франция дошла до финала, где уступила Испании. Эртель был одним из лидеров команды.

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